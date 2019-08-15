Сеул, , 16:51 — REGNUM

Проблемы в экономике Южной Кореи сказываются на простых гражданах. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на исследование Службы статистики.

По итогам первого квартала 2019 года, к среднему классу относится 58,5% граждан — это самый низкий показатель с 2006 года. Для сравнения, в 2015 году доля среднего класса составляла 64,8%. В то же время с 15,9% до 18,1% выросло количество самых бедных граждан, которые зарабатывают менее половины медианного дохода. Как ни странно, богатых граждан (зарабатывающих более полутора медианных доходов) также стало больше на 3% — 23,4%.

Социологи обращают внимание на растущее расслоение в южнокорейском обществе и объясняют негативную динамику неправильными действиями правительства. В частности, повышение МРОТ в 2018 году привело к увеличению расходов компаний и массовым сокращениям персонала, снизилось и промышленное производство, что напрямую сказалось на доле среднего класса.