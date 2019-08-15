Пхеньян, , 14:26 — REGNUM

Единственный северокорейский авиаперевозчик — Air Koryo — увеличивает число рейсов в города Китая. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные портала Flightradar24.

В частности, возобновлена эксплуатация маршрута Пхеньян-Цзинань: 14 августа впервые за три года был совершён рейс JS561 и обратный — JS562. В июле был восстановлен популярный маршрут из северокорейской столицы в китайский Далянь. Кроме того, увеличено количество рейсов из Пхеньяна в Пекин, Шанхай и Шеньян.

Эксперты отмечают, что активизация авиасообщения свидетельствует об улучшении отношений двух стран на фоне отсутствия прогресса в переговорах КНДР-США. Также положительным фактором стал первый за 14 лет визит в Северную Корею председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшийся в июне.