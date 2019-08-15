Москва, , 14:12 — REGNUM

Пилоты самолёта А-321 «Уральских авиалиний» являются героями, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пассажиры самолёта и члены экипажа остались живы, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», — сказал Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин наградит пилотов.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнером управляли командир судна 41-летний Дамир Юсупов и второй пилот 23-летний Георгий Мурзин. Кроме того, в эвакуации пассажиров принимали участие борпроводники: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина.