Нур-Султан, , 14:09 — REGNUM

По подозрению в пытках заключенных арестованы семеро сотрудников колонии в селе Заречном Алма-Атинской области Казахстана, сообщили в пресс-службе МВД республики.

В министерстве уточнили, что после публикации в сети видеоролика с пытками заключенных к дисциплинарной ответственности привлечено 14 сотрудников колонии и департамент уголовно-исправительной системы Алма-Атинской области Казахстана.

В числе уволенных сотрудников колонии значатся два бывших заместителя начальника учреждения. Кроме того, в отношении семи сотрудников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в сети был опубликован видеоролик, на котором зафиксированы пытки и издевательства людьми в форме над заключенными. Публикация материала вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание президента республики Касым-Жомарта Токаева.

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