Анкара, , 14:15 — REGNUM

Заместитель главы отдела коммуникаций главного миграционного управления Турции Али Реза Бешкат заявил: «Сегодня на нашей территории проживает 1 млн иностранцев, легальных мигрантов, получивших вид на жительство, и не являющихся беженцами или жертвами войны».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Али Реза Бешкат отметил, что речь идёт о трудоустроенных (в том числе, в туристической сфере), зарегистрированных в пенсионном фонде и делающих свой вклад в турецкую экономику мигрантах.

Али Реза Бешкат добавил: «Самой важной причиной подобного положения дел является тот факт, что наша страна преодолела огромный путь в области социально-экономического развития. Мы стали привлекательны для соседей по региону и близлежащих стран. На начало 2019 года в Турции проживало 1 млн легальных мигрантов, получивших здесь вид на жительство, в 2018 году же их насчитывалось 800 тысяч».