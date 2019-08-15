Москва, , 14:05 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин наградит пилотов самолёта А-321 «Уральских авиалиний», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Награждение осуществляется по указу президента РФ», — сказал Песков.

В том, что пилоты будут награждены, «никаких сомнений нет». Перед этим в кратчайшие сроки будут улажены необходимые формальности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа самолёт А-321 был вынужден совершить жёсткую посадку из-за столкновения со стаей птиц.