Москва, 15 августа 2019, 14:05 — REGNUM
Президент РФ Владимир Путин наградит пилотов самолёта А-321 «Уральских авиалиний», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Награждение осуществляется по указу президента РФ», — сказал Песков.
В том, что пилоты будут награждены, «никаких сомнений нет». Перед этим в кратчайшие сроки будут улажены необходимые формальности.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа самолёт А-321 был вынужден совершить жёсткую посадку из-за столкновения со стаей птиц.