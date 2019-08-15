Анкара, , 14:06 — REGNUM

Турецкий фонд гуманистической помощи İHH на мусульманский праздник Курбан-байрам доставил пожертвованное мясо, 51,5 тысяч туш, более 2 млн нуждающихся по всему миру. По заявлению фонда, в 2019 году благотворительная деятельность была организована под слоганом «Примите участие в добром деле», а помощь была распределена среди нуждающихся в 93 странах, включая Турцию.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, добровольцы фонда преодолели совокупное расстояние в 333,8 тыс. километров, посетив 228 городов. Во время визитов были заложены различные проекты по улучшению жизни турецких граждан, такие, как строительство мечетей, скважин с питьевой водой, образовательных центров, центров занятости и детских домов.

В первую очередь помощь была оказана населению регионов мира, столкнувшихся с войнами, стихийными бедствиями и хроническим голодом. В контексте предпочтение было отдано Сирии, Ираку, Палестине, Сомали, Йемену, Бангладеш, Аракану и Восточному Туркестану.