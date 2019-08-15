Магнитогорск, Челябинская область, 15 августа 2019, 13:59 — REGNUM
В южноуральском Магнитогорске бывший сотрудник ФСИН получил срок за взятки. Об этом сообщает пресс-служба челябинского управления СКР.
Взятки он брал с сентябре 2016 года по декабрь 2018-го. Следователи насчитали общую сумму в 21 тыс. рублей. Деньги принимались от представителей заключённых за пронос в колонию запрещённых предметов.
Суд назначил ему три года условно. А руководителю колонии следователь СКР направил представление об устранении условий, которые способствовали преступлению.