Магнитогорск, Челябинская область, , 13:59 — REGNUM

В южноуральском Магнитогорске бывший сотрудник ФСИН получил срок за взятки. Об этом сообщает пресс-служба челябинского управления СКР.

Взятки он брал с сентябре 2016 года по декабрь 2018-го. Следователи насчитали общую сумму в 21 тыс. рублей. Деньги принимались от представителей заключённых за пронос в колонию запрещённых предметов.

Суд назначил ему три года условно. А руководителю колонии следователь СКР направил представление об устранении условий, которые способствовали преступлению.