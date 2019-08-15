Таганрог, Ростовская область, , 13:54 — REGNUM

В Ростовской области спасатели спасли жизнь таганрожцу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Мужчине стало плохо на берегу Таганрогского залива в микрорайоне Богудония. Оказать помощь медики не могли ввиду отсутствия подъездных путей к месту происшествия. Таганрожца с сердечным приступом спасатели транспортировали к машине скорой помощи на лодке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ростовские спасатели спасли двухлетнего мальчика, голова которого застряла между труб. ЧП произошло в хуторе Парамонов Ростовской области.

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