Волгоград, , 13:50 — REGNUM

Мотострелки Южного военного округа обстреляли на полигоне Прудбой в Волгоградской области около тысячи мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника. Военные взаимодействовали с танковыми и артиллерийскими подразделениями в рамках активной фазы двухстороннего батальонного тактического учения, сообщили 15 августа в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Военные отрабатывают бои в населённом пункте, маневренную оборону, разведывательно-ударные действия во взаимодействии с авиацией и реактивной артиллерией. Кульминацией учения станет масштабное форсирование участка реки Дон шириной более 300 м с захватом плацдарма условного противника. Туда при поддержке авиации будет переброшено около 100 единиц боевой и специальной техники. Машины будут добираться до участка как своим ходом по понтонным мостам и вплавь, так и на паромах, организованных инженерами ЮВО.

По данным Минобороны, в учениях задействовано более тысячи военнослужащих, около 300 единиц боевой техники и авиации, а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами.