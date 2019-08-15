Калуга, , 13:48 — REGNUM

В центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №2 УФСИН России по Калужской области производят подарочные пакеты. Об этом 15 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области Ирина Бегунова.

Поточная ручная сборка подарочных пакетов осуществляется из комплектующих заказчика в соответствии с графиком производства. Для этого имеются необходимые площади и созданы дополнительные рабочие места для осужденных.

«В настоящее время производство подарочных пакетов в учреждении является приоритетным. Производственные мощности по выпуску подарочных пакетов увеличились в два раза по сравнению с 2018 годом, что существенно повысило рентабельность производства», — подчеркнула Ирина Бегунова.

Организация процесса производства пакетов в исправительной колонии поставлена на поток с минимальными сроками изготовления тиражей. Использование качественных расходных материалов, привлечение квалифицированных и опытных работников дает гарантию получения высокого качества сборки пакетов на выходе.