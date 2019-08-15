Симферополь, , 13:44 — REGNUM

Новый христианский храм X—XIII веков, расположенный в одном из кварталов городища на плато Эски-Кермен, раскопали археологи Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского и Института археологии Российской академии наук. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба вуза.

«Его стены сложены из хорошо обработанных прямоугольных известковых блоков, пол вымощен крупными плитами из привозного известняка, найдены многочисленные архитектурные детали: фрагменты колонн, капителей, арочные камни, декоративные карнизы. На стенах храма выявлены остатки полихромных фресок. Внутри храма и вдоль его стен снаружи были сооружены многочисленные гробницы, могилы и костницы. Особый интерес представляют высеченный из камня алтарь, украшенный врезными крестами и декором, и надгробие с двустрочной надписью на греческом языке», — рассказал директор НИЦ истории и археологии Крыма КФУ Александр Айбабин.

Отмечается, что в ходе летней экспедиции археологи зачистили в других раскопах руины жилых помещений с хранилищами, в которых найдены пифосы, заполненные зерном. Также они обнаружили обломки черепиц, амфор, столовой и кухонной посуды, железные серп, фрагменты замков, гвозди.

Работы велись по гранту Российского фонда фундаментальных исследований и договору с Бахчисарайским историко-культурным и археологическим музеем-заповедником. Активное участие в раскопках приняли студенты исторического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского.

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