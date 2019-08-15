Москва, , 14:18 — REGNUM

Москва, Ростов-на-Дону и Воронеж оказались в первой тройке городов-миллионников, в которые туристы предпочитают вернуться, побывав там хоть раз прежде. Об этом ИА REGNUM 15 августа сообщили эксперты сервиса-путешествий Туту.ру, которые проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия с июля 2018 года по июль 2019-го и построили рейтинг городов по «возвращаемости» туристов. Иными словами, эксперты отсортировали города по величине доли гостей, которые возвращались более одного раза.

Как оказалось, самая большая доля таких туристов (12,4%) пришлась на Москву. Ростов-на-Дону закрепился на отметке в 11,6%, а Воронеж — на 11,3%. Кроме того, в этот список вошли Уфа, Пермь, Волгоград и другие. Санкт-Петербург занял только девятое место — доля туристов, которые возвращались туда хотя бы раз, составила 9,9%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, среди наиболее востребованных внутренних авианаправлений летом 2019 года в России оказались Симферополь, Сочи и Анапа с вылетами из Москвы.

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