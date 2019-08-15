Токио, , 13:32 — REGNUM

По оценкам Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями в Японии, с 5 по 14 августа 23 человека в стране погибли от аномально жаркой погоды. Более 12,5 тысяч человек были госпитализированы по той же причине. С конца июля уже погибли 82 человека.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», 400 японцам были поставлены диагнозы, требующие длительного лечения в стационаре. В основном это пожилые люди от 65 лет и более.

В некоторых регионах Японии температура достигает 40 градусов, а в Агентстве жару уже успели окрестить «национальной катастрофой» и «угрозой для жизни». В правительстве же обеспокоены тем, как в следующем году при таких температурах пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.