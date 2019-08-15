Стокгольм, , 13:35 — REGNUM

Полиция Швеция задержала мужчину, который предположительно имеет отношение к теракту, в результате которого в квартире в Нучёпинге погибли два человека. Взрыв произошел в самой квартире, задержанный же подозревается в оказании содействия при планировании и совершении этого преступления против общественности.

К расследованию также подключили шведскую полицию безопасности (Säpo). Личности двух убитых до сих пор не разглашаются. Ожидается, однако, что вскоре полиция опубликует эти сведения, а также проведет первый допрос подозреваемого — об этом пишет датская газета «Berlingske» («Берлинске»).

Вечером 13 августа, согласно данным шведских СМИ, полиция сумела обнаружить неподалеку от самого места преступления машину, которую удалось связать с терактом. Вскоре после этого был задержан и владелец автомобиля. В настоящее время полиция не раскрывает деталей того, как именно найденная машина связана с терактом. Известно, однако, что с автомобилем работают шведские инженеры и саперы.

По информации адвоката задержанного, ранее его клиент уже привлекался к юридической ответственности. Также было заявлено, что задержанный всячески отрицает свою причастность к событиям в Нучёпинге.