Токио, , 13:43 — REGNUM

В социальных сетях набирает популярность хэштег #RedrawReigan, который призывает пользователей перерисовывать известные интернет-мемы с персонажами игры Fire Emblem: Three Houses в главной роли. Об этом 14 августа рассказало игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/alosrovolo/status/1160725698836860928

https://twitter.com/linvaniin/status/1161370202417901568

https://twitter.com/cherrykakk/status/1161673862028775424

В частности, героями обновлённых мемов становятся персонажи из дома «Золотого Оленя» (одна из трёх играбельных фракций в новой Fire Emblem). Пользователи называют этот флешмоб «очаровательным».

Fire Emblem: Three Houses — это тактическая ролевая игра от компании Intelligent Systems. В ней игроку предстоит возглавить одну из трёх представленных фракций (домов) и привести её представителей к победе.

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