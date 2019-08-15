Аддис-Абеба, , 13:42 — REGNUM

По данным Бюро по трудовым и социальным вопросам городской администрации Аддис-Абебы, около половины из 317 агентств по трудоустройству как эфиопской столицы, так и других региональных центров страны, незаконно эксплуатируют людей путем осуществления нелегальных мошеннических действий. Данные Бюро показали, что 117 агентств размещают поддельные рабочие вакансии, вымогают деньги у потенциальных сотрудников, заставляют людей ежедневно перерабатывать норму, а также не платят налоги и ущемляют права женщин. В Бюро отметили, что 39 800 рабочих мест, размещенных агентствами, требовали предварительной оплаты за предоставляемые ими вакансии от тех, кто ищет работу, что является незаконным. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Capital Ethiopia.

Пресс-секретарь бюро Алемшай Паулос заявила, что правительство Эфиопии начало совместно работать с силовыми ведомствами, в том числе и федеральной полицией, по всей территории страны, чтобы в кратчайшие сроки разрешить итак злободневную проблему с рабочими местами для населения. Пресс-секретарь отметила, что в первую очередь необходимо провести разъяснительную работу для населения, чтобы обезопасить граждан от возможного мошенничества. Далее, считают в бюро, необходимо проверить лицензии всех компаний по трудоустройству с целью ликвидировать те, которые осуществляют свою деятельность незаконно. Паулос сообщила, что мошенники выдают себя за сотрудников в реальных компаниях, коими они, конечно, не являются. И когда человек связывается с ними, все кажется реальным — настоящая компания с именем и фотографией реального человека, страничка которого появляется в каталоге сотрудников этой компании. Агентства взимают с граждан огромную предоплату, но позже сообщают, что предложение о работе является обманом.

Пресс-секретарь призвала всех мошенников прекратить такие преступления и явиться с повинной в полицию, а также попросила людей сообщать в бюро любую информацию, связанную с незаконной деятельностью такого рода агентств.