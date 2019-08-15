Гудаута, , 13:10 — REGNUM

15 августа в Абхазии отмечают День добровольца, посвященный памяти добровольцам из Северного Кавказа, Юга России и других стран, пришедшим на помощь абхазам во время грузино-абхазской войны 1992−1993 годов.

Сегодня состоялась церемония возложения цветов к памятнику добровольцам в Гудауте. В церемонии приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварчия, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин, чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, парламентарии, представители правительства и общественных организаций, ветераны и жители республики, сообщает АпсныПресс.

На второй день грузино-абхазской войны 15 августа 1992 года в Гудауту прибыла первая группа добровольцев из Северного Кавказа во главе с генералом Султаном Сосналиевым. Всего в боевых действиях на стороне абхазов сражалось свыше двух тысяч добровольцев. Из них более 50 человек были удостоены звания Герой Абхазии. Более 260 добровольцев погибло в ходе военных действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM14 августа в Абхазии прошли мероприятия, посвященные памяти грузино-абхазской войны 1992 — 1993 годов.

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