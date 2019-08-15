Екатеринбург, , 13:11 — REGNUM

Из-за роста цен на жильё в Екатеринбурге могут возникнуть проблемы у застройщиков, работающих с дольщиками. Об этом заявил замлавы Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик на заседании свердловского правительства.

Ряд застройщиков разогрели рынок в преддверии введения эскроу-счетов, чем повысили цены на жилье на 10%. Теперь клиенты будут предпочитать готовые квартиры строящемуся жилью.

По этим причинам застройщики, рассчитывающие привлекать средства дольщиков, могут испытать сложности. Деволоперы, считает Волчик, «видимо, столкнутся в ближайшее время с дефицитом финансовых ресурсов».

Напомним, ранее замлавы Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик подчеркнул, что недавнее повышение цен на жильё в Екатеринбурге не связано с экономическими причинами. Рынок оказался разогрет маркетинговыми кампаниями застройщиков в преддверии ввода системы эскроу-счетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эскроу-счета резко увеличили стоимость возводимой в РФ недвижимости – Хазин