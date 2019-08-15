Аддис-Абеба, , 15:07 — REGNUM

Управление по кофе и чаю Эфиопии объявило о планах строительства туристического Кофе-Парка, который, как считают в управлении, сыграет важную роль в продвижении кофе Эфиопии на мировом рынке. Парк будет построен совместно правительствами Эфиопии и Южной Кореи, а его проектная стоимость составляет 50 миллионов долларов США. Директор по информации и контролю рынка управления Хиру Нуру сообщил, что сам парк будет расположен в столице Эфиопии Аддис-Абебе и займет площадь в 30 гектаров. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

По словам директора, работы по строительству парка, в котором будут находиться, в частности, музей кофе и рыночный центр кофе, будут завершены в течение трех лет. Такая инициатива появилась после того, как власти Эфиопии заявили о своем намерении развивать новый национальный бренд кофе на международном рынке. Национальный бренд Ethiopian Coffee усилит стратегию продвижения слабых брендов и суббрендов кофе Yirgacheffe, Harrar и Sidamo.

Новый национальный бренд будет иметь первостепенное значение для развития кофейного сектора, поскольку он поможет стране определять и согласовывать цены на кофе на мировом рынке.