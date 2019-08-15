Красноярск, 15 августа 2019, 13:07 — REGNUM
Несколько российских вузов в составе международного консорциума примут участие в разработке эффективной модели трудоустройства выпускников, сообщает 15 августа пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).
Международный проект «От университета к рынку труда в 21 веке: шаг вперед в трудоустройстве» (From university to labour market in the 21st century: a step forward in workbased placements) направлен на содействие модернизации высшего образования в сфере взаимодействия «университет — бизнес — власть». Он позволит создать и реализовать стратегии трудоустройства выпускников, инновационную практическую модель производственных практик для специалистов.
Автором проектной идеи выступил Институт экономики, управления и природопользования СФУ. В составе большой команды двенадцать участников:
- Международная ассоциация EUCEN (Бельгия, координатор);
- Барселонская школа менеджмента Университета Помпеу Фабра (Испания);
- Университет Лилль (Франция);
- Университет прикладных наук в Кремсе (Австрия);
- Сибирский федеральный университет;
- Московский государственный университет;
- Оренбургский государственный университет;
- Альметьевский государственный нефтяной институт;
- Гомельский государственный университет (Белоруссия);
- Могилёвский государственный университет (Белоруссия);
- Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (Азербайджан);
- Университет Хазар (Азербайджан).
В различных статусах в проекте будут участвовать университеты, предприятия и государственные органы, профессиональные ассоциации, научно-производственные объединения.
Размер гранта программы Erasmus+ составляет €784,5 тыс. (около 58 млн рублей) Проект будет реализовываться в течение трёх лет.
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