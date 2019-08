Красноярск, , 13:07 — REGNUM

Несколько российских вузов в составе международного консорциума примут участие в разработке эффективной модели трудоустройства выпускников, сообщает 15 августа пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).

Международный проект «От университета к рынку труда в 21 веке: шаг вперед в трудоустройстве» (From university to labour market in the 21st century: a step forward in workbased placements) направлен на содействие модернизации высшего образования в сфере взаимодействия «университет — бизнес — власть». Он позволит создать и реализовать стратегии трудоустройства выпускников, инновационную практическую модель производственных практик для специалистов.

Автором проектной идеи выступил Институт экономики, управления и природопользования СФУ. В составе большой команды двенадцать участников:

Международная ассоциация EUCEN (Бельгия, координатор);

Барселонская школа менеджмента Университета Помпеу Фабра (Испания);

Университет Лилль (Франция);

Университет прикладных наук в Кремсе (Австрия);

Сибирский федеральный университет;

Московский государственный университет;

Оренбургский государственный университет;

Альметьевский государственный нефтяной институт;

Гомельский государственный университет (Белоруссия);

Могилёвский государственный университет (Белоруссия);

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (Азербайджан);

Университет Хазар (Азербайджан).

Директор Института экономики, управления и природопользования СФУ Евгения Бухарова «Известно, что процесс управления перспективами трудоустройства выпускников начинается до поступления в университет. Абитуриенты должны получить чёткую информацию о карьерных шансах, чтобы иметь возможность определить лучшую образовательную траекторию. Это означает, что университеты должны находиться в тесном контакте с предприятиями, чтобы учиться друг у друга и вдохновлять на развитие лучших возможностей для будущих студентов. В рамках проекта будут проводиться исследования и мероприятия для повышения осведомлённости национальных и международных академических и деловых кругов о необходимости преодоления существующих разрывов между университетами и рынками труда».

В различных статусах в проекте будут участвовать университеты, предприятия и государственные органы, профессиональные ассоциации, научно-производственные объединения.

Размер гранта программы Erasmus+ составляет €784,5 тыс. (около 58 млн рублей) Проект будет реализовываться в течение трёх лет.

