Стокгольм, , 13:11 — REGNUM

Шведские ученые нашли ранние симптомы развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Профессор психиатрии университета Гётеборга Ингмар Скуг утверждает, что нужда в дневном сне может быть первым признаком поражения мозга при болезни Альцгеймера. Исследования показывают наличие определенного типа белка в разных центрах мозга. Количество этого специфического белка в мозге определяет возможность бодрствовать в течение дня. Мозг, пораженный болезнью Альцгеймера, теряет более 75% нервных клеток, вместе с этим теряется большое количество белка, что приводит к сонливости в течение дня.

Также ученый обратил внимание на то, что длительный дневной сон может быть воспринят как признак развития болезни только в том случае, если ночной сон в этих условиях не нарушается.