Елец, Липецкая область, , 13:06 — REGNUM

В Липецкой области в середине сентября откроется «Парк активного отдыха» с футбольным полем, многофункциональной площадкой для мини-футбола и волейбола, беговыми дорожками и площадкой для спортивных игр на свежем воздухе. Как сообщило региональное управление ЖКХ, парк будет располагаться в деревне Хмелинец Елецкого района.

Парк займёт 11 тысяч квадратных метров. Строительство ведётся в рамках федерального и регионального проектов «Формирование комфортной городской среды». Цена контракта составляет 4,5 млн рублей.

Исполнителем контракта выступает компания «СК-СТРОЙ48». Строительство идёт по графику. Сейчас монтируется поливинилацентное покрытие, прокладываются дорожки и наносится разметка. По просьбе липчан в парке также обустроят площадки с уличными тренажёрами и зону для занятий воркаутом.