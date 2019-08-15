Джакарта, , 13:03 — REGNUM

Индонезийская актриса, модель и королева красоты Джолин Мари Ротинсулу провела акцию по очистке и сбору пластиковых отходов вдоль реки Песангграхан в провинции Западная Ява, сообщает информационное агентство Antara.

По её словам, река Песангграхан должна стать туристическим направлением, которым смогут пользоваться отечественные и иностранные туристы, обеспечивая тем самым доход местному правительству. К сожалению, продолжила она, река, заросшая тенистыми деревьями вдоль берегов, заполнена бытовыми и пластиковыми отходами.

Джолин Мари Ротинсулу заявила, что она будет продолжать проводить подобные кампании и просвещать общественность с целью добиться перехода к экологически чистым пакетам. Она также обратилась к правительству Индонезии с просьбой создать правила для игроков отрасли, чтобы свести к минимуму использование пластика, в частности одноразовых изделий из пластика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бытовой мусор, скопившийся в реке Бахагия в индонезийском городе Бекаси, растянулся на 1,5 километра.

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