Лондон, , 13:01 — REGNUM

Аргентинский игрок клуба «Кардифф-Сити» Эмилиано Сала перед гибелью в авиакатастрофе над Ла-Маншем отравился угарным газом. Об этом свидетельствуют данные экспертизы, выводы которой опубликованы в специальном бюллетене британского Агентства по расследованию авиакатастроф.

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Так, токсикологические тесты показали, что у пассажира был высокий уровень насыщения COHb (соединение гемоглобина и угарного газа). Его уровень превысил 58% при смертельной концентрации выше 50%. Считается вероятным, что пилот также мог подвергнуться воздействию окиси углерода.

Пока это предварительные данные, окончательный отчёт агентство обещает опубликовать позднее. Теперь следствию предстоит выяснять, откуда и как угарный газ попал в кабину самолёта Piper Malibu, на котором летели пилот и футболист.

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Как сообщало ИА REGNUM, легкомоторный самолёт Piper PA-46 Malibu пропал с радаров 21 января 2019 года. На его борту из Франции вылетели пилот и аргентинский футболист, заключивший контракт с британским футбольным клубом «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. После вылета Сала успел сообщить родственникам, что техническое состояние самолёта вызывает у него страх. Спустя две недели на дне пролива Ла-Манш было найдено тело одного из находившихся на борту людей. 8 февраля криминалисты опознали тело Эмилиано Салы.

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