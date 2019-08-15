Иерусалим, , 13:57 — REGNUM

14 августа Игаль Амир, убивший премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, объявил голодовку в тюрьме, где он отбывает пожизненный срок. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, поводом для протеста послужил недавно введенный против Амира запрет на использование мобильного телефона в местах лишения свободы.

Ранее Управление тюрем Израиля (ШАБАС) приняло в отношении убийцы израильского премьера решение о запрете использования мобильных устройств сроком на два месяца. По словам руководства ШАБАС, Амир вел по телефону разговоры «организационно-политического характера», что стало причиной введения запрета. В ряде израильских СМИ уже появлялись сообщения о том, что заключенный намерен создать политическую партию, которая боролась бы за его освобождение.

Жена Амира Лариса Трембовлер сообщила, что причиной протеста стал также режим полной изоляции, в котором осужденный находится уже семь лет.