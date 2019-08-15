Уфа, , 12:46 — REGNUM

Открытие IV Международного кинофестиваля «Серебряный акбузат» состоится 24 августа в Государственном концертном зале «Башкортостан», 15 августа сообщает СТ «Вся Уфа».

Организаторы кинофестиваля покажут зрителям игровые полно‑ и короткометражные фильмы, а также документальные киноленты.

Показы конкурсных фильмов будут проходить в кинотеатре «Родина» с 10:00 часов утра.

Организаторы фестиваля познакомят российских зрителей с новыми фильмами отечественного и зарубежного производства.

«Всего же на кинофестиваль поступили заявки из 34 субъектов РФ и 28 стран», — сообщает пресс-служба мероприятия.

В рамках кинофестиваля пройдут творческие встречи и мастер-классы известных деятелей культуры, а также будут проведены культурно-развлекательные программы.

Напомним, что учредителями фестиваля являются правительство и министерство культуры Башкирии, а также ГАУ РБ Киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова