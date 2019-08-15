Газ-Сале, , 12:48 — REGNUM

В ямальском посёлке Газ-Сале закрывается центр «Милосердие» для одиноких пенсионеров и инвалидов. Происходит это в связи с оптимизацией социальных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Тазовского района ЯНАО.

Тревогу по поводу постояльцев центра забили ямальцы в социальных сетях. В паблике «Тазовский раЁн» появилось сообщение, что старики и инвалиды находятся в старом, гнилом и холодном здании, которому лет 30.

«Если эта древняя деревяха загорится, то сгорит вместе со стариками за пару минут! Все это знают, но никто ничего не делает. Когда здание отремонтируют? И зачем там так много работников? Их точно там не меньше 50 человек, а подопечных-то всего человек 10 только насчитали! Но зарплата у всех, как будь-то там рота солдат живет», — пишет возмущённый пользователь.

Как пояснили районные власти в официальном ответе, в 2020 году дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов «Милосердие» переедет в новое здание в посёлке Тазовский по ул. Пристанская.

«Сейчас окружной департамент социальной защиты ведёт работу с застройщиком», — сообщают в администрации Тазовского района.

Что качается сотрудников центра, то на 13 постояльцев «Милосердия» там приходится 60 человек обслуживающего персонала. Поэтому перевод в иные социальные учреждения для персонала неминуем.