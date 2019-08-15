Газ-Сале, 15 августа 2019, 12:48 — REGNUM
В ямальском посёлке Газ-Сале закрывается центр «Милосердие» для одиноких пенсионеров и инвалидов. Происходит это в связи с оптимизацией социальных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Тазовского района ЯНАО.
Тревогу по поводу постояльцев центра забили ямальцы в социальных сетях. В паблике «Тазовский раЁн» появилось сообщение, что старики и инвалиды находятся в старом, гнилом и холодном здании, которому лет 30.
Как пояснили районные власти в официальном ответе, в 2020 году дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов «Милосердие» переедет в новое здание в посёлке Тазовский по ул. Пристанская.
Что качается сотрудников центра, то на 13 постояльцев «Милосердия» там приходится 60 человек обслуживающего персонала. Поэтому перевод в иные социальные учреждения для персонала неминуем.