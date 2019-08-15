Москва, , 13:01 — REGNUM

Ровно 29 лет назад, 15 августа 1990 года, умер музыкант и солист рок-группы «Кино» Виктор Цой. В социальных сетях пользователи вспоминают его творчество и отдают дань памяти артиста.

Большинство отмечает, что для них песни Цоя сыграли важную роль в жизни и повлияли на характер. Пользователи массово публикуют посты в соцсетях, в том числе с хештегом #ЦойЖив. Эта фраза стала популярной в российском рок-сообществе. В Москве на Арбате даже возведена стена Цоя — исписанная цитатами его песен.

«А мне было восемь, я ещё ничегошеньки не знала. Ни о Цое, ни о стране, ни о жизни. Но чуть позже, лет с 13, Цой вошел в мою жизнь. Сел в углу на пол, бросил свой плащ на грядушку моей кровати, посмотрел на меня своим проницательным взглядом. И остался», — пишет Наталья Н. в соцсети «ВКонтакте».

"29 лет назад не стало легенды… Витя, мы помним!!!» — вспоминает Лилия С.

«С каждым годом всё живее и живее», — отмечает Илья С.

https://twitter.com/Ryslan_Asanov/status/1161925116084834304

https://twitter.com/vixnatali/status/1161922984111685632

https://twitter.com/KartochnyiD/status/1161921923141517312

https://twitter.com/olga0tvangoga/status/1161920250696351744

https://www.instagram.com/p/B1LfUbYnsxB/

https://www.instagram.com/p/B1LgZL6lm-T/

Виктор Цой умер в 1990 году в возрасте 28 лет. По официальной версии, причиной гибели музыканта стало ДТП. При жизни музыкант записал больше сотни песен в составе отечественной группы «Кино», а также снялся в 16 фильмах, включая культовую драму «Игла» Рашида Нугманова.

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