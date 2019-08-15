Нью-Дели, , 13:31 — REGNUM

Индийский космический аппарат «Чандраян-2» приземлится на Луну 7 сентября. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на официальное заявление Индийской организации космических исследований (ISRO).

Как сообщил глава ISRO доктор Кайласадиву Сиван, в ночь на 14 августа «Чандраян-2» покинул земную орбиту и направился к Луне. Индийские учёные сообщили, что ранее космический аппарат постепенно увеличивал орбиту своего вращения вокруг Земли. Ночью 14 августа «Чандраян-2» наконец вышел на расстояние 276 км от планеты, после чего был осуществлён переход на траекторию полёта к Луне. До точки назначения индийскому космическому аппарату предстоит преодолеть 384 тысячи километров. Сообщается, что индийская космическая станция приблизится к Луне уже 20 августа. Примечательно, что «Чандраян-2» совершит посадку у южного полюса космического тела — в плохо изученном районе Луны.

В случае успеха миссии Индия станет четвёртой мировой державой, сумевшей совершить мягкую посадку космического аппарата на Луну. Подобное удавалось лишь СССР, США и Китаю. Ранее в 2019 году Израиль потерпел поражение при попытке посадить свой космический аппарат на поверхность Луны. Отметим, что индийская лунная миссия гораздо дешевле соответствующих программ других стран. Полная стоимость миссии «Чандраян-2» составит около 145 млн долларов.