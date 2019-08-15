Нур-Султан, , 12:34 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил в пример мальчика без ног Али Турганбекова, принявшего участие в награждении футбольной команды «Ливерпуль». Об это глава государства написал 15 августа на своей странице в Twitter.

«Али, твои воля и целеустремленность вдохновляют многих людей по всему миру. Пусть все твои мечты сбываются!» — написал президент. Молодой человек из Нур-Султана поучаствовал в церемонии награждения по итогам встречи между «Ливерпулем» и «Челси».

Отметим, 11-летний Али Турганбеков родился в Нур-Султане без ног. Он был специально приглашен на итоговую встречу Суперкубка УЕФА. До матча школьник побывал на закрытых тренировках команд.