Екатеринбург, 15 августа 2019, 12:33 — REGNUM
Свердловские волонтёры помогли переехать больнице в Красноярском крае, где разгорелась огненная стихия. Об этом сообщили в региональном департаменте информполитики.
Прибывшие в составе сводной группировки Всероссийского студенческого корпуса спасателей волонтёры перевели больницу в селе Богучаны в новое здание. Студентов десантировали с воздуха группами по десять человек, они также сооружали противопожарную опашку.
В обычной жизни студенты-спасатели учатся в Сведловском областном медколледже.
Напомним, 8 августа свердловские волонтёры отправились в сибирские леса, чтобы помочь в ликвидации разгоревшихся пожаров. Волонтёрская структура — Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий — существует при областном медколледже.
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