Симферополь, , 12:28 — REGNUM

Ветеринарный врач республиканского ГБУ «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» незаконно ввёл в оборот на территории Крыма мясную продукцию, неизвестного происхождения. Об этом 15 августа сообщили в южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«Ветврач вносил в электронные ветеринарные сопроводительные документы заведомо ложные данные. Так же была нарушена прослеживаемость продукции в систему Меркурий», в которую вносились записи об оформлении продукции по бумажным ВСД без указания номера и дата выдачи. Однако производителями данная продукция не вырабатывалась», — отметили в управлении.

По словам специалистов, продукция общим весом 46 тонн направлялась, в том числе, в социально-значимые объекты полуострова. Данная информация направлена в правоохранительные органы.

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