Симферополь, 15 августа 2019, 12:28 — REGNUM
Ветеринарный врач республиканского ГБУ «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» незаконно ввёл в оборот на территории Крыма мясную продукцию, неизвестного происхождения. Об этом 15 августа сообщили в южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
По словам специалистов, продукция общим весом 46 тонн направлялась, в том числе, в социально-значимые объекты полуострова. Данная информация направлена в правоохранительные органы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на кухне одного из детских садов Севастополя обнаружили грибок, плесень и множество других санитарных нарушений.
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