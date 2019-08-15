Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM

В Петербурге будет увеличен объем реставрационных работ в Соборной мечети, находящейся на Петроградской стороне. Она является объектом культурного наследия регионального значения.

Санкт-Петербургская соборная мечеть Дарья Драй © ИА REGNUM

Распоряжение об ускорении ремонтных работ дал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, посетивший мечеть по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

«Это наша история, к которой мы должны относиться с большим уважением. Ремонт нужно сделать качественно и фундаментально, чтобы его хватило на десятилетия», — сказал Беглов.

Реставрация здания Соборной мечети ведется с 2000 года за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Все предыдущие главы Петербурга также уделяли своё внимание реставрации Соборной мечети, которую посещают тысячи мусульман.

За время с начала реставрации Соборной мечети выполнены работы на общую сумму 280 млн рублей. В настоящее время идет реставрация молельного зала на втором этаже, на это уйдет 9 млн рублей.

Соборная мечеть Санкт-Петербурга построена в 1910—1914 годах, является памятником архитектуры.

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