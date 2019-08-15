Нью-Йорк, США, , 12:11 — REGNUM

В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна в Нью-Йорке, который свёл счёты с жизнью в тюрьме, найден причудливый портрет бывшего президента США Билла Клинтона, сообщает британский таблоид The Sun.

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На картине 42-й глава Белого дома изображён вальяжно сидящем в кресле в Овальном кабинете. Клинтон в синем платье и красных туфлях на каблуках улыбается и показывает пальцем на зрителя.

Издание отмечает, что синие платье, в котором изображён Клинтон, напоминает печально известное платье Моники Левински, сексуальный скандал с участием которой едва не закончился импичментом для тогдашнего американского лидера. Также одеяние похоже и на платье, которое надевала в 2009 году супруга Клинтона Хиллари.

Уточняется, что оригинальная картина принадлежит кисти художницы с Манхеттена Петрине Райан-Клейд.

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Как сообщало ИА REGNUM, американский миллиардер Джеффри Эпштeйн в 2008 году пошёл на сделку со следствием и признал свою вину в склонении несовершеннолетних лиц к занятиям проституцией. Тогда он провёл в заключении 13 месяцев, его обязали выплатить компенсацию своим жертвам.

В начале июля 2019 года Эпштейн был вновь задержан В ходе обыска у него были обнаружены фотографии обнажённых несовершеннолетних девушек. 10 августа стало известно, что миллиардер покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке. ФБР начало расследование этого дела.

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