Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM

Более 20 млн рублей выделено из резервного фонда Ростовской области на создание аварийно-спасательного отряда. Его сформируют в Октябрьском районе, сообщает пресс-служба донского губернатора 15 августа.

Цель создания аварийно-спасательного отряда — «повышение эффективности при предупреждении, возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий».

Выделенные средства будут направлены на оснащение и приобретения модульного здания для размещения формирования.

По информации, размещённой на сайте регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области, в настоящее время на Дону создано 16 поисково-спасательных отрядов. Формирование в Октябрьском районе станет 17-м.