Сан-Франциско, США, , 12:23 — REGNUM

Создатель симулятора выживания Subnautica Чарли Кливленд пытается получить денежную компенсацию на сумму в $300 тыс. от торговой площадки G2A. Представители сервиса, в свою очередь, на своём официальном сайте отклонили требование разработчика, указывая на свою непричастность к событиям шестилетней давности.

Представители G2A сообщили, что мошенничество с ключами игры Natural Selection 2 произошло в 2013 году, за год до официального открытия площадки. Руководство G2A назвало слова Кливленда «клеветой».

Напомним, площадка G2A пообещала разработчикам игр возмещать финансовые потери от перепродажи игровых ключей в десятикратном размере. Для этого нужно доказать, что ключ куплен у разработчика по краденой банковской карте и перепродан на G2A. Чарли Кливленд заявил, что именно таким образом его студия потеряла $30 тыс. от продаж игры Natural Selection 2.

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