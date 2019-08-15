Симферополь, , 12:08 — REGNUM

Пассажиров рейса Airbus А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, доставят из Симферополя в Москву несколькими бортами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.

«Представители аэропорта и авиакомпании работают с пассажирами отмененного рейса. Они будут доставлены в Москву другими рейсами авиакомпании и её партнёров», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа Airbus A-321, поднявшийся в воздух с аэродрома «Жуковский», совершил жёсткую посадку в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, в двигатель попали птицы. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, сообщается о 23 пострадавших. В Симферополе создали оперативный штаб для оказания помощи пассажирам.

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