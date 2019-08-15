Анкара, , 12:10 — REGNUM

Сегодня, 15 августа исполняется 35 лет с начала вооруженного конфликта между правительством Турции и повстанцами Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кровавое противостояние, начавшееся 15 августа 1984 года привело к гибели свыше 40 тыс. человек, среди них женщины, дети и старики.

На протяжении десятилетий курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства, несмотря на пять перемирий, между Анкарой и повстанцами, почвы для урегулирования конфликта пока не наблюдается.

РПК имеет разветвленную сеть и финансирование, как в Турции, так и в соседних государствах — Сирии и Ираке. Турецкие военные проводят регулярные кампании по уничтожению курдских повстанцев, что зачастую приводит к жертвам среди мирного населения.

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