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Пользователь с ником Adnan4444 создал модификацию для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота», которая добавляет к модели Геральта лицо британского актёра Генри Кавилла. Об этом 15 августа сообщает портал PCGamer.

С этой модификацией игровой персонаж становится максимально похожим на версию Геральта из предстоящего сериала «Ведьмак» на Netflix. Для достижения стопроцентного сходства автор также рекомендует использовать модификации «Геральт на стероидах» и «Альтернативные длинные волосы».

Напомним, британский актёр Генри Кавилл сыграл Геральта из Ривии в предстоящем сериале «Ведьмак», который должен выйти на Netflix в конце 2019 года. Пользователи неоднозначно приняли новый облик знакомого героя: одним образ Кавилла понравился, другие же сетовали на то, что он не похож на игровую версию.

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