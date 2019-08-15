Новосибирск, , 11:42 — REGNUM

Более 100 пассажиров не смогли вовремя вылететь из Новосибирска в Душанбе из-за «нехватки самолётов». Об этом РБК сообщили в авиакомпании Somon Air.

Авиаперевозчик уточнил, что задержка произошла из-за сбоя в обслуживании рейсов и пообещали исправить ситуацию. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, согласно данным онлайн-табло аэропорта «Толмачёво», из Новосибирска самолёт должен был вылететь сегодня, 15 августа, в 2:30 (время местное). Но расчётное время, которое указанно на табло сейчас, 17:00 (время местное).

На рейс SZ 222 заявлено 110 пассажиров.