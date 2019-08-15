Красногорск, , 11:38 — REGNUM

Из 23 пассажиров, которые пострадали в результате жёсткой посадки самолёта Airbus, следовавшего из подмосковного Жуковского в Симферополь, госпитализация потребовалась только одному человеку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минздрава РФ 15 августа.

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Остальным получившим травмы 22 пассажирам, среди которых было девять детей, медицинская помощь была оказана амбулаторно.

«Все доставленные бригадами скорой медицинской помощи пассажиры осмотрены врачами Раменской ЦРБ, — уточнили в ведомстве. — Только одной пациентке, женщине 69 лет, потребовалась госпитализация».

В Минздраве отметили, что её жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние расценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному.

Добавим, что после авиакатастрофы на место ЧП оперативно выехало 20 бригад скорой медицинской помощи. Также был задействован вертолёт санавиации. В настоящее время в аэропорту «Жуковский» продолжают дежурить две бригады скорой медицинской помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» утром 15 августа после взлёта из аэропорта «Жуковский» столкнулся со стаей чаек. Из-за попадания птиц в один из двигателей он загорелся, затем отказал второй. Экипажу чудом удалось посадить лайнер на кукурузном поле с убранными шасси и выключенными двигателями.

На борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После посадки все пассажиры были эвакуированы.

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