Штутгарт, Германия, , 11:33 — REGNUM

В Германии, по-видимому, распространяется огромный тропический клещ из рода Hyalomma, длина которого может достигать двух сантиметров. Новостной канал n-tv сообщает о первом заболевшем тифом жителе страны, инфицированным при укусе этого клеща.

В конце июля владелец лошади отправил обнаруженного им клеща исследователям из университета Хоэнхайм в Штуттгарте. Спустя несколько дней этот мужчина был госпитализирован с подозрением на клещевой тиф. Возбудитель болезни — бактерия Rickettsia aeschlimannii — был обнаружен в клеще. Заболевший прошел через лечение антибиотиками.

Паразитолог университета Уте Макенштедт рассказала, что ученые не только убедились в том, что клещи Hyalomma кусают человека, но и в том, что заражение тифом в Германии возможно и от животных.

По словам Макенштедт, в 2018 году в Германии были обнаружены 35 клещей рода Hyalomma, в 2019 — уже 50. По мнению ученых, в этом году тропические клещи впервые смогли перезимовать здесь.

По данным Института Роберта Коха, тиф в Германии является крайне редким заболеванием. В последние годы было зарегистрировано несколько случаев, во всех возбудитель был завезен из-за рубежа.