Белгород, , 11:31 — REGNUM

В связи с выходными днями учебный год 2019/2020 в Белгородской области начнётся 2 сентября. Во всех школах пройдут торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

А.И. Кречетов. Первое сентября

В региональном департаменте образования пояснили, что в первый день нового учебного года будут проведены единые классные часы на тему «Главные уроки доброжелательной школы: человек, гражданин, патриот». Поскольку 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье, то решено перенести начало учебного года на 2 сентября.

По данным Белгородстата, в прошлом учебном году в регионе работала 551 организация, осуществляющая подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. В них обучалось 159,6 тыс. человек. Число учителей составляло 11 751.