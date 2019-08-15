Москва, , 11:28 — REGNUM

В Госдуме не поддержали предложение сообщать работодателям об опасных заболеваниях, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа. Инициатива, обсуждаемая в рамках модернизации нормативно-правовой базы в области труда, нарушает врачебную тайну, отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич («Единая Россия»).

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парламентарий привел три аргумента. Прежде всего, по мнению депутата, у руководителя нет компетенций для полноценной оценки деятельности сотрудника — он не врач и не может сказать, какая болезнь и каким образом отражается на конкретном человеке.

Во-вторых, продолжил депутат, существует врачебная тайна.

«Сегодня руководитель работает в одной компании, завтра переходит в другую, а информация о болезни будущих сотрудников остается и может использоваться не совсем корректно», — поделился он опасениями в Facebook.

Кроме того, сейчас при трудоустройстве на должности, где есть требования к здоровью персонала, будущий сотрудник проходит медобследование и получает заключение врача.

«Почему же работодатель не должен доверять решению врача, обладающего конкретными знаниями в медицине, но может полагаться всего лишь на свою интуицию?» — задает он вопрос.