Осло, , 11:18 — REGNUM

Участники завершившегося Форума «ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2019», который состоялся одновременно в Мурманске и норвежском Киркенесе, обсудили экологический вред, который наносят для Арктики промышленные предприятия Норвегии.

В частности, руководитель природоохранного союза «Зеленые воины Норвегии» Курт Вилли Оддекалв заявил, что, что его страна остается едва ли не единственной в мире, которая продолжает практиковать захоронение отходов промышленного производства в уникальных фьордах. По его словам правительство Норвегии разрешило администрации рудника «Нуссир» сбрасывать до 2 миллионов тонн отходов горнорудного производства в Северное море, а также расширило лицензию на сброс отходов рудника в Киркенесе (граничащем с Россией). Таким образом, тяжелые металлы вместе с отходами проникают в Баренцево море и отравляют экологию российских берегов.

«Вашему правительству стоит быть более внимательным и потребовать от Норвегии запрета этой варварской практики сброса мусора в море, за которую мне стыдно» — лова Курта Оддекалва сетевое издание «Регионы Онлайн».

Напомним, что Курт Оддекалв является системным критиком действий норвежского правительства. Наибольшую известность он приобрел вместе с сыном Рубином Одекалвом в ходе требований немедленного подъема затонувшей в Северном море подводной лодки времен Второй мировой войны, на борту которой находится около 60 тонн ртути

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С претензиями в отношении экологической политики Норвегии — китобойного промысла — выступил другой ученый Пол Эрик Асфолм (институт Нибео):«Коммерческий промысел китов, или попросту их массовое убийство, которые разрешены в моей стране, не приемлемы — киты очень важны для природы и играют в морской экосистеме ключевую роль. Этот дикий промысел необходимо, если не прекратить, то очень серьезно ограничить», — отметил исследователь.

Подводя итоги состоявшегося форума, руководитель Центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев подчеркнул, что современная Арктика становится заложницей политических процессов и гуманитарные совместные проекты способны наладить диалог и нивелировать негативные процессы.