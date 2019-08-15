Москва, , 11:14 — REGNUM

Совместно нажитое в браке футболистом Денисом Глушаковым и его бывшей супругой Дарьей разделено между сторонами пополам. Такое решение на закрытом заседании вынес Никулинский суд Москвы.

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Оба бывших супруга остались недовольны решение судебной инстанции и намерены его оспаривать. Как пояснила Дарья, судья при разделе имущества не учла деньги — около 200 млн рублей, которые ранее Глушаков вывел со счётов.

Сам футболист также намерен подать апелляцию, так как недвижимость, на которую он претендовал, досталась его супруге.

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Как сообщало ИА REGNUM, на развод со своей супругой футболист Денис Глушаков подал в сентябре 2018 года. Расторгнуть брак он решил после того, как узнал об измене. Первое заседание суда по бракоразводному процессу состоялась в октябре того же года. По решению Никулинского суда Москвы всё имущество и счета футболиста столичного «Спартака» и его супруги Дарьи были арестованы. Официально брак Глушаковых был расторгнут в феврале 2019 года.

Позднее, в июле 2019 года, игрок грозненского «Ахмата» подал заявление в следственный комитет Москвы на свою бывшую супругу, обвинив её в подделке документов.

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