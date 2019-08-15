Москва, , 11:13 — REGNUM

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил обсудить на заседании Совета Думы 19 августа дать парламентскую оценку обстоятельствам и последствиям лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа.

«Намерен предложить коллегам расширить повестку внеочередного заседания Совета Госдумы. А именно, обсудить также вопрос о создании рабочей группы по изучению обстоятельств и последствий сибирских пожаров. Чтобы затем на основании итогов ее работы сделать выводы в виде законодательных изменений, касающихся лесного хозяйства», — заявил Миронов.

Совет Думы по предложению Миронова на внеочередном заседании обсудит вопрос вмешательства иностранцев во внутрироссийские дела.

Мировое сообщество встревожено масштабами лесных пожаров на территории Сибири и Башкирии, площадь пожаров была порядка 4 млн га. Дым от горения лесов достиг Аляски и Гренландии.