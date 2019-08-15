Таганрог, Ростовская область, , 11:13 — REGNUM

Двум жителям Ростовской области присвоено звание «Почетный гражданин города Таганрога». Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Высокого звания удостоены ректор Таганрогского института управления и экономики, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, член Союза ректоров России, Заслуженный работник высшей школы РФ Сергей Аваков (возглавляет вуз с 1996 года) и генеральный директор (в этом должности с 1995 года) ЗАО «Агропром-Импорт-экспорт» Борис Романенко. Организация, возглавляемая Романенко, входит в число наиболее крупных, стабильных и эффективных предприятий агропромышленного комплекса юга России.

Авакову присвоено звание «за значительные достижения в области науки, общественно-политической и административно-хозяйственной деятельности», Романенко — «за выдающиеся личные заслуги в общественной и муниципальной деятельности, меценатство и благотворительность». Удостоверения и нагрудные знаки будут вручены во время празднования Дня города — в сентябре текущего года.

Напомним, звание «Почётный гражданин города Таганрога» в годы СССР было учреждено Городским Советом депутатов трудящихся. Из отрытых источников следует, что звания удостоено 39 человек (данные на 2015 год).