Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM

Вестибюль станции «Технологический институт-1» на синей (второй) ветке петербургского метро придется закрыть до конца августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Планируемое закрытие связано с уже начавшейся реконструкцией наклонного хода и полной заменой эскалаторов.

Добавим, пассажирам придется пользоваться вестибюлем смежной станции «Технологический институт-2» как для входа, так и для выхода.